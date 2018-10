Secretário de Estado considera perda da acreditação do LAD processo "nebuloso"

Por Lusa | 19:39

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, considerou hoje pouco transparente o processo que levou a Agência Mundial Antidopagem (AMA) a revogar a acreditação do Laboratório de Lisboa (LAD), considerando a decisão "estratégica".

"Discordamos em absoluto de todo o processo por entendermos que é nebuloso e nada transparente. Não sei até que ponto é que há aqui uma estratégia, ainda que não seja clara e nítida, em reduzir o número de laboratórios. Basta ver o que tem acontecido noutros laboratórios por todo o mundo", notou João Paulo Rebelo, que, em declarações à agência Lusa, reiterou que o Governo continua a avaliar a possibilidade, para a qual está "muito inclinado", de recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausana, na Suíça.

"O LAD foi alvo de desinvestimento ao longo de anos sucessivos, o que veio a determinar a suspensão da atividade do laboratório. Todas as questões na altura levantadas pela AMA foram resolvidas e a comissão independente de especialistas nomeada declarou que o LAD devia reentrar em rotina, o que vimos com agrado e entusiasmo, embora sem embandeirar em arco", explicou o secretário de Estado, adiantando que foi o próprio Governo, perante a demora de uma comunicação, a questionar a AMA sobre estes resultados e as suas consequências.