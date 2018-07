Por Lusa | 23:26

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, afirmou hoje à Lusa que as alterações ao Código do Trabalho aprovadas na generalidade são o "mais sólido pacote de medidas" em Portugal no combate à precariedade.

A proposta de lei do Governo para alterar várias matérias do Código do Trabalho foi hoje aprovada na generalidade com os votos favoráveis do Partido Socialista.

O diploma recebeu os votos contra do PCP, dos Verdes e do Bloco de Esquerda e as abstenções do PSD, CDS e PAN.