Secretário de Estado norte-americano pede fim das hostilidades no Iémen

Por Lusa | 02:28

O Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, pediu na terça-feira o fim das hostilidades no Iémen, bem como a suspensão dos ataques aéreos da coligação árabe liderada por Riade.

"Chegou o momento de por fim às hostilidades, incluindo os disparos de mísseis dirigidos desde as zonas controladas por [rebeldes] Houthi (...) Os ataques aéreos da coligação devem acabar em todas as zonas povoadas do Iémen", declarou o chefe da diplomacia dos EUA, em comunicado.

No mesmo dia, o secretário da Defesa dos EUA, Jim Mattis, apelou para o arranque das negociações de paz no Iémen num prazo de 30 dias.