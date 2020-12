Secretários de Estado disponíveis para falar com empresários da restauração em greve de fome, diz ministro Siza Vieira

O ministro da Economia disse esta quinta-feira que os secretários de Estado do Comércio e do Turismo estão disponíveis para voltar a falar com representantes do movimento "A Pão e Água" sobre as suas reivindicações.

"O diretor da Associação Nacional das Discotecas já teve duas reuniões com o secretário de Estado do Comércio Serviços e Defesa do Consumidor e com a secretária de Estado do Turismo", afirmou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Segundo o governante, os secretários de Estado "já reiteraram a disponibilidade para voltar a falar".