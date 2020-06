SEF detêm três pessoas em Vilar Formoso. Duas eram procuradas para cumprir prisão

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve três pessoas, entre quinta-feira e hoje, em três postos de controlo de fronteira terrestre de Portugal com Espanha, duas das quais procuradas pelas autoridades para cumprimento de penas de prisão.

Fonte do SEF disse à Lusa que um homem de 43 anos foi detido hoje no ponto de passagem autorizada de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, sobre o qual existia um mandado de captura europeu, emitido pelo Tribunal de Castelo Branco, para cumprimento de uma pena de 16 anos de prisão efetiva, pela prática de 12 crimes de escravidão.

Segundo a fonte, o homem viajava numa viatura proveniente de Valladolid (Espanha), tendo sido entregue ao estabelecimento prisional da Guarda.