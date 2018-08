Seferovic entra nos convocados do Benfica para o lugar de Castillo

Por Lusa | 17:55

O avançado suíço Seferovic entrou hoje nos convocados do Benfica para a visita ao Boavista, da segunda jornada da I Liga de futebol, substituindo o chileno Castillo, lesionado.

O ponta de lança chileno sofreu, de acordo com os 'encarnados', uma microrrotura no gémeo interno da perna direita, na partida com o Fenerbahçe (1-1), da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

No boletim clínico do Benfica continua o avançado brasileiro Jonas, com uma lesão nas costas, assim como o defesa nigeriano Ebuehi e o médio croata Krovinovic, a recuperarem de lesões nos joelhos.