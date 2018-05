Seferovic namora antes do estágio

Craque aproveitou pausa para namorar nas montanhas.

01:30

Depois de ter assumido que esta temporada foi "para esquecer", Haris Seferovic fez um balanço da época com a ajuda da namorada, Amina Basic. O casal rumou à Suíça, de onde o craque é natural, e descontraiu num resort de luxo nas montanhas, em Bürgenstock, antes de o craque ter integrado, ontem, o estágio da seleção suíça.Com o futuro ainda incerto, o jogador aproveitou para namorar Amina, que ao longo do último ano fez furor em Portugal . Com umas curvas sensuais, a jovem foi partilhando várias fotografias em Lisboa que fizeram as delícias dos adeptos encarnados... e não só.Agora resta saber se Amina Basic vai continuar, ou não, a seduzir nas bancadas do Estádio da Luz.