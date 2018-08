Seguradoras Unidas diz que defende mercado transparente após acusação de cartel

Por Lusa | 20:41

O grupo Seguradoras Unidas disse hoje que defende um mercado transparente e refere ter colaborado com a Autoridade da Concorrência prestando toda a informação solicitada, após a acusação de cartel de que é alvo com outras quatro seguradoras.

A Autoridade da Concorrência (AdC) acusou hoje cinco seguradoras de "cartel de repartição de mercado e fixação de preços" durante sete anos, com impactos nos preços dos seguros contratados por grandes clientes empresariais, nomeadamente em seguros de acidentes de trabalho, saúde e automóvel.

As empresas em causa são Fidelidade e Multicare (ambas do grupo Fidelidade, comprado pela Fosun em 2014 à Caixa Geral de Depósitos), Lusitânia (pertencente ao Montepio), a sucursal em Portugal da seguradora suíça Zurich e o grupo Seguradoras Unidas (do fundo norte-americano Apollo).