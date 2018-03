Por Lusa | 20:58

O abuso sexual de crianças levou à detenção de 101 pessoas em 2017, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna hoje divulgado.

No que respeita a crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, o relatório revela que 332 pessoas foram detidas, mais 99 pessoas em relação a 2016.

A maioria das detenções teve por base o crime de abuso sexual de criança, seguido do crime de violação, com 53 detidos, e pornografia de menor, com 37.