"Sei que vou fazer do Sporting campeão" - Frederico Varandas

Por Lusa | 23:15

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, disse hoje acreditar que o clube vai chegar ao título de campeão nacional de futebol durante o seu mandato, em entrevista à estação de televisão do clube.

Pouco depois de ser empossado como 43.º presidente dos 'leões', o Frederico Varandas reiterou a confiança na reconquista do título nacional durante a sua liderança, até 2022.

"Não seria justo para os sócios se não dissesse no que acredito e vejo o Sporting a vencer. Vencer é ser campeão e acredito que será no meu mandato. Sinto e sei que vou fazer do Sporting campeão", afirmou.