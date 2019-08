Seis estudantes feridos em ataque com machado numa escola brasileira

Seis estudantes ficaram feridos na quarta-feira ao serem atacados por um jovem com um machado, dentro de uma escola em Charqueadas, município localizado em Porto Alegre, no sul do Brasil, informaram fontes oficiais.

Informações preliminares das autoridades brasileiras indicam que o jovem atacante de 17 anos entrou no Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand na tarde de quarta-feira e tentou atear fogo a uma sala de aula, tendo atacado com um machado os alunos que fugiam do recinto, até que acabou desarmado por um professor, momento em que escapou.

Segundo o Hospital das Charqueadas, as seis vítimas - quatro meninas e os dois meninos -, com idades entre os 12 e 14 anos, tiveram alta.