Seis municípios portugueses recebem até ao fim de maio Calculadora da Pegada Ecológica

Por Lusa | 11:57

Seis municípios portugueses pioneiros recebem a partir de hoje e até 30 de maio a Calculadora Municipal da Pegada Ecológica, que visa promover novos instrumentos e políticas públicas que reforcem o desenvolvimento sustentável das autarquias e do país.

Em comunicado, a associação ambientalista Zero adianta que durante o mês de maio o projeto Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses fará o lançamento público das Calculadoras Municipais da Pegada Ecológica de Guimarães, no distrito de Braga (hoje), Lagoa, no distrito de Faro (13 de maio), Castelo Branco (15), Bragança (16), Almada, no distrito de Setúbal (27) e Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto (30).

A Calculadora estará disponível na página da Internet de cada município a partir da data de lançamento, bem como no website do projeto (www.pegadamunicipios.pt).