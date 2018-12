Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Selina Porto é o primeiro hotel da cadeia internacional a abrir na Europa

Fica na Rua das Oliveiras, no centro do Porto, e conta com 50 quartos divididos entre dormitórios e espaços privados.

Por Nelson Rodrigues | 18:29

Localizado na Rua das Oliveiras, o Selina Porto conta com 190 camas e mais de 50 quartos, divididos entre dormitórios (com 4, 6 e 8 camas) e quartos privados de três categorias distintas: standard, deluxe e unique. Este é o primeiro hotel da cadeia internacional na Europa.



A pensar nos nómadas digitais que viajam e trabalham remotamente, nos viajantes de longa duração e na comunidade local, o Selina dispõe de amplos espaços comuns com o objetivo de potenciar um ambiente dinâmico e interativo, incluindo cozinha, sala de cinema, bar, lounge e um amplo jardim interior - este último pretende ser um espaço para eventos que permite reunir viajantes com a comunidade local.



A agenda cultural inclui concertos ao vivo, exposições de arte, jantares temáticos, performances de DJ, entre muitas outras.



O espaço apresenta dois conceitos de comida e bebida (food and beverage): a cafetaria, com menus de pequeno-almoço e uma food truck no jardim, com uma carta de tacos com sabores e ingredientes tipicamente portugueses, com o lema que une Portugal à América do Sul.



O Selina é uma boutique-hotel que inclui arte, comida e design desenvolvidos em parceria com artistas locais.



