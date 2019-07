'Selo' da UNESCO no Bom Jesus de Braga traz "deveres e responsabilidades" - Confraria

A classificação do Bom Jesus do Monte em Braga como património da UNESCO é um "encontro entre o sonho e a realidade" que traz "obrigações, deveres e responsabilidades", mas ainda assim um "momento vitorioso", disse hoje responsável pela candidatura.

Em conferência de imprensa, esta tarde, em Braga, 'a cara' da candidatura daquele local sagrado a património mundial, o investigador Varico Pereira, secretário da Confraria do Bom Jesus do Monte, explicou que terão de ser feitos investimentos no local, nomeadamente ao nível da conservação, acesso ao local e forma como se facilita a visita.

Segundo enumerou, um dos "compromissos" com a UNESCO foi mesmo a construção de um centro interpretativo do Bom Jesus do Monte, de bolsas de estacionamento, a criação de um conselho consultivo para auxiliar a Confraria que gere o espaço, melhorias no acesso e qualificação da visita, e estabelecimento de um programa cultural.