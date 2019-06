Semana Ibermuseus reúne 12 países em Lisboa para discutir património

A segunda Semana Ibermuseus reúne cerca de 40 profissionais de 12 países, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, de 02 a 05 de julho, com o objetivo de definirem ações nas áreas da formação, proteção do património e sustentabilidade.

Organizada em Lisboa pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), esta segunda reunião decorre no âmbito do programa de cooperação intergovernamental Ibermuseus, tendo em vista a definição de ações, para o biénio 2020-2021.

O tráfico ilícito de bens culturais, o fortalecimento de conhecimentos dos profissionais, o uso de novas tecnologias, a sustentabilidade dos museus, a interação com outras organizações públicas e privadas e a difusão de boas práticas são temas dominantes da Semana Ibermuseus, segundo o comunicado da DGPC hoje divulgado.