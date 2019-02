Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sensação de se estar em casa no Agroturismo Xistos

Está situado na herdade Monte da Ponte, a pouco mais de 15 quilómetros de Beja.

Por Magali Pinto | 20:11

O silêncio é de ouro e permite noites de um descanso renovador. Salta à vista o ambiente familiar e acolhedor, a simpatia dos funcionários e o pequeno-almoço simples, mas completo.



Agroturismo Xistos serve para o verão e para o inverno. Em dias de frio, o empreendimento oferece uma lareira. No calor, Xistos convida a banhos numa piscina a alguns passos dos alojamentos.



Todos os quartos têm uma decoração contemporânea, mas inspirada na manta alentejana. As grandes janelas permitem usufruir da vastidão e da beleza da planície. Permite ainda um contacto direto com os animais que são criados na Herdade Monte da Ponte.



A propriedade reflete o modo de vida agrícola dominante da região. Dedica-se à criação de gado bovino que proporciona a comercialização de produtos designados com a marca Carnalentejana.



A amabilidade dos proprietários e funcionária contagia os hóspedes de uma forma verdadeiramente emocionante. Nenhuma zona é interdita ao público.



Obrigatório visitar o bosque que mostra a verdadeira essência da Natureza: em especial a toca da raposa que aparece de vez em quando, os cardos, as borboletas e árvores com centenas de anos.



ONDE COMER E O QUE FAZER

Adega 25 de Abril. O destaque deste restaurante vai para as especialidades da gastronomia tradicional alentejana, como a açorda e sopa de tomate.



Exercício. Xistos permite caminhadas por toda a herdade com um observatório de aves da região a explorar pelos hóspedes durante os passeios ao ar livre.



Cascata do Pulo do Lobo. Ou simplesmente Pulo do Lobo, fica a cerca de uma hora de carro do empreendimento. Tem águas claras e cristalinas.