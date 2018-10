Sensualidade e glamour na despedida do Portugal Fashion

Evento no Porto contou com 35 mil pessoas. Alfândega recebeu coleções de Luís Onofre e Luís Buchinho.

Por Nelson Rodrigues | 08:29

Terminou em grande a 43ª edição do Portugal Fashion, no Porto.Durante três dias foram mostradas na Alfândega do Porto as tendências primavera/verão dos criadores nacionais.No último dia a sensualidade reinou com as coleções de Nuno Baltazar, Luís Buchinho, Alves/Gonçalves e Storytailors. O evento de moda recebeu 35 mil pessoas - mais 5 mil do que na edição anterior.Nuno Baltazar foi o mais aplaudido do último dia. Ao som de Chico Buarque, o criador apresentou ‘Tatuagem’ composta por coordenados, onde a luz, brilhos e a fantasia de sedas se destacaram, bem como a volumetria das mangas - umas em forma de balão, outras parecendo escamas de peixe.