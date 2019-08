Sentimento económico cresce ligeiramente na zona euro mas volta a recuar na UE

O indicador do sentimento económico progrediu ligeiramente (0,4 pontos) em agosto na zona euro, mas continuou a regredir na União Europeia, recuando 0,6 pontos, sobretudo devido à forte deterioração no Reino Unido, revelam dados da Comissão Europeia.

Em agosto, o sentimento económico progrediu na zona euro 0,4 pontos para os 103,1 pontos, depois de no mês anterior ter recuado 0,6 pontos, enquanto no conjunto dos 28 Estados-membros do espaço comunitário voltou a recuar, tal como nos meses anteriores, agora 0,6 pontos, para os 101,4 pontos.

A Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia aponta que o novo recuo do sentimento económico no conjunto da União deveu-se sobretudo "à forte deterioração do sentimento na maior economia fora da área do euro, o Reino Unido", onde se registou uma queda de 1,8 pontos.