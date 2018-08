ou estava alcoolizado ou estava drogado".



"Sou um grande fã do João Baptista e quando o abordei foi para educadamente elogiar o trabalho dele e dizer que era fã dele", começou por dizer.



"Nunca comecei a filmar o João Batista, apenas dei o telemóvel ao meu primo e pedi para ele nos tirar uma fotografia. Disse-lhe: ‘João, posso tirar uma fotografia contigo?’. Quando eu disse isso ele reagiu de uma maneira agressiva, porque ou estava alcoolizado ou estava drogado" , continuou.





"Pois é. Como já sabem, não é esta a carinha laroca com que estou neste momento, nem tão pouco é o tipo de notícia que quero para mim. Se já não gosto de aparecer sem ser em trabalho, muito menos por causa deste tipo de acontecimento, que deixa quem me ama preocupado, e onde só prova a inconsciência e maldade com que alguma rapaziada vive hoje em dia", começa por dizer."A inveja é pecado e o respeito, que é a base da vida, não existe ainda na essência deles. O que é triste, mas será feita justiça...", diz dirigindo-se aos agressores.João Baptista concluiu a publicação no Instagram com agradecimentos àqueles que o rodeiam e o têm ajudado. Segundo o ator, dentro de uma semana já poderá regressar à sua vida normal.Foi em direto, no programa Você na TV, que o jovem que terá espancado João Baptista desmentiu a inocência do ator.O episódio esteve em destaque na crónica criminal do programa e o alegado agressor afirma que "é fã de João Baptista" e disse que o ator "O jovem alega ainda que o ator o terá agredido primeiro e que apenas se defendeu.