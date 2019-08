Sérgio Conceição admite que "existe grande probabilidade de Danilo não jogar"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu hoje que "existe uma grande probabilidade de Danilo não estar disponível" para o jogo com o Krasnodar, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.

"Está condicionado, não da forma que quiseram passar a mensagem, que foi por poupança, ou opção... Está verdadeiramente limitado, não sabemos se podemos contar com ele amanhã [terça-feira], há grandes possibilidades de não estar disponível para amanhã. Só por impossibilidade física. Não duvidem do que estou a dizer", disse.

O internacional português falhou o jogo com o Gil Vicente, da primeira jornada da I Liga, devido a uma mialgia no gémeo da perna direita e não esteve presente no último treino que os portistas realizaram antes do encontro com os russos.