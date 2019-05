Sérgio Conceição brinca: "Depois da Taça de Portugal só vou falar de arbitragens"

A determinado momento da época, Sérgio Conceição prometeu não falar mais de arbitragem até ao final da mesma.Questionado esta sexta-feira sobre se deveria ter optado por outra posição, o técnico respondeu assim: "Não é a minha forma, mas teve de ser assim. Vocês sabem por que não falo de arbitragem, não sabem? Houve afirmações minhas que deram a entender o porquê. Depois no final da época… sim".Entre sorrisos, o treinador do FC Porto referiu que após jogar no Jamor já poderá abordar o assunto: "Assumi essa postura num determinado momento em função do que se estava a passar. Depois, a partir da final da Taça de Portugal, no dia seguinte, vou só falar de arbitragem".