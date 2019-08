Sérgio Conceição espera Vitória de Guimarães à imagem de Ivo Vieira

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje esperar um Vitória de Guimarães competitivo, à imagem do seu treinador, no jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, no domingo.

"Vejo um Vitória à imagem do que eram as equipas do Ivo [Vieira, o treinador dos minhotos], que eu defrontei. Compacto em termos defensivos. A prova disso é que só sofreu dois golos e tem 18 marcados. É uma equipa que, no processo ofensivo, gosta de ter a bola (...), com qualidade", referiu em conferência de imprensa.

O técnico 'azul e branco' enalteceu a competitividade dos vimaranenses, desvalorizando a alternância de resultados do clube minhoto, que venceu todos os jogos europeus e ainda não triunfou na I Liga.