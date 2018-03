Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição: «Quando entramos no Olival, toda a bicharada fica de fora»

Treinador do FC Porto não comenta casos de suspeição.

12:56

Sérgio Conceição diz que o foco do FC Porto é o título de campeão, não querendo comentar os casos que recentemente levantaram suspeitas, como o jogo com o Estoril e o caso e-toupeira.



"Não vou falar muito sobre o tema. A partir do momento em que entramos no Olival toda a bicharada fica fora, seja toupeira ou não... contratos. Estamos completamente focados no nosso trabalho. No balneário não se comenta. A partir do momento em que entramos neste portão não pensamos nisso. Estamos atentos a todas essas situações e temos pessoas que falam sobre esses temas. De futebol falo eu e o presidente", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Paços de Ferreira, domingo (20h15).