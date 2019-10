Sérgio Conceição quer saltar para a liderança após jogo com Famalicão

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu hoje que quer "saltar para a liderança do campeonato", depois do encontro de domingo com o Famalicão, da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico, ainda assim, valorizou o trabalho feito pelos famalicenses neste arranque da prova e salientou o facto de o Famalicão ser "a equipa sensação" do campeonato, que lidera, um ponto à frente do campeão Benfica e dos 'dragões'.

"Esperamos um plantel com qualidade. Quero aproveitar para dar os parabéns à estrutura e à equipa técnica do Famalicão, que não se esperava que nesta altura estivesse na posição em que está e é tudo mérito deles, de quem luta pelo campeonato", disse.