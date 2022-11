Sérgio Conceição tranquilo à espera dos castigos da FPF

O treinador do FC Porto garantiu esta sexta não estar ansioso pela decisão disciplinar sobre se poderá estar no banco no jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Boavista, admitindo que existem "problemas maiores" no mundo.

"A minha ansiedade tem a ver com outros problemas na vida, sinceramente. O que tem de vir da decisão, vai chegar. Agora, se posso ter alguma ansiedade, é por problemas bem maiores que tenho na vida, em relação à forma como eu vejo o mundo", afirmou Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão da partida com os 'axadrezados'.