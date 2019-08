Séries de disparos em duas cidades do Texas causam "múltiplas vítimas"

As polícias de duas cidades do estado norte-americano do Texas procuravam hoje um ou mais atiradores que terão causado "múltiplas vítimas" em várias séries de disparos aleatórios, tendo as autoridades apelado para que a população não saia à rua.

O departamento de polícia local disse, citado pela agência de notícias Associated Press, que um dos suspeitos, na cidade de Midland, estaria na posse de uma espingarda, a conduzir um veículo dourado, enquanto o outro atirador, em Odessa, estaria atrás do volante de uma viatura dos correios, que foi roubada.

A polícia daquele condado do Texas relatou que um ou mais suspeitos começaram a disparar de forma aleatória e atingiram múltiplas pessoas, sem que houvesse, por enquanto, relatos de vítimas mortais.