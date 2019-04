Serra da Gardunha garante 400 mil euros para valorização turística após incêndio de 2017

Por Lusa | 08:48

O território da Serra da Gardunha, no Fundão, vai contar com um investimento de 400 mil euros que visa a valorização turística e a diversificação da oferta após o violento incêndio de 2017, disse o responsável pelo projeto.

"Estamos a falar de um projeto que vem na sequência do violento incêndio que, em 2017, destruiu parcialmente a paisagem natural da Serra da Gardunha e que, por isso mesmo, foi pensado com base na possibilidade de diversificar a oferta para além da paisagem e através da valorização e apresentação de outros pontos de interesse que temos no território e que também podem afirmar-se como uma resposta ao setor turístico", explicou à agência Lusa Miguel Vasco, da Agência de Desenvolvimento Gardunha 21, que é a entidade coordenadora do projeto.

O investimento será feito no âmbito de uma candidatura que foi recentemente aprovada pelo Turismo de Portugal e que está enquadrada no Programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.