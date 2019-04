Serralves e tutela lançam programa de investigação sobre obra de Siza Vieira

Por Lusa | 20:32

A Fundação de Serralves lançou hoje, em parceria com ministérios da Cultura e Ciência, o Programa de Investigação e Desenvolvimento sobre a obra de Álvaro Siza, que inclui dois concursos, um a realizar este ano e um segundo em 2020.

"Isto acaba por ser algo interessante porque não é um debate de momento, é contínuo. E porque aponta para a convergência de muitos saberes, para a relação com as artes e a tecnologia e a multidisciplinaridade. Centra-se em trabalho meu, o que muito me sensibiliza", disse o arquiteto Álvaro Siza, que esta tarde participou na apresentação do programa.

Já à margem da sessão, o arquiteto, que é autor do Museu de Serralves - algo destacado pela anfitriã do evento, Ana Pinho, presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, que também lembrou que em 2015 Siza Vieira confiou a esta instituição parte do seu arquivo -, disse estar "particularmente interessado e satisfeito por ter sido lançado um programa de investigação sobre a arquitetura".