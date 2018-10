Sertanense vai jogar com o Benfica no estádio de Coimbra para a Taça de Portugal

Por Lusa | 21:39

O Sertanense vai jogar com o Benfica no Estádio Municipal de Coimbra no dia 18 de outubro (quinta-feira), às 20:45, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, informou hoje o clube da Sertã.

Na página oficial daquele clube do distrito de Castelo Branco, que disputa o Campeonato de Portugal, o Sertanense informa que "o jogo frente ao Benfica não se irá realizar no Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos, na vila da Sertã, passando então o jogo a ser disputado no Estádio Municipal de Coimbra", por alegados problemas com o estado do relvado.

Para a direção do clube presidido por Paulo Farinha, que defendia que o jogo se disputasse no campo de jogos Dr. Marques dos Santos, foi "com enorme tristeza" que foi anunciada a decisão.