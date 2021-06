Sete anos e meio de prisão para gerente de bar que baleou cliente por derrubar mesa

A discussão entre o gerente do Bar Clube Sporting da Póvoa, em Coimbra, e um cliente começou após a recusa em servir uma bebida. Inconformado, o cliente derrubou uma mesa com louça, que estava no interior do bar, e o arguido, de 48 anos, disparou uma arma de fogo, atingindo o homem numa perna.



O gerente de um bar que disparou sobre um cliente por derrubar mesa foi condenado a sete anos e meio de prisão.A discussão entre o gerente do Bar Clube Sporting da Póvoa, em Coimbra, e um cliente começou após a recusa em servir uma bebida. Inconformado, o cliente derrubou uma mesa com louça, que estava no interior do bar, e o arguido, de 48 anos, disparou uma arma de fogo, atingindo o homem numa perna.

Os factos ocorreram na madrugada de 23 de agosto do ano passado, sendo o arguido agora acusado pelo Ministério Público de homicídio qualificado na forma tentada, detenção de arma proibida e tráfico de droga. Atirador e vítima conheciam-se, sendo o segundo um cliente habitual do bar. Naquela noite estava acompanhado por um homem com o qual o arguido estava de relações cortadas. Por isso recusou servir bebidas aos dois.