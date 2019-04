Sete cobras e um lagarto morrem no zoo da Maia

Fogo terá tido origem num curto-circuito.

Por Aureliana Gomes | 15:09

Um incêndio, na manhã desta quinta-feira, na enfermaria dos répteis do Zoo da Maia, provocou a morte a sete cobras e um lagarto.



O alerta foi dado cerca das 09h00.



No local estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia com quatro elementos e uma viatura.



Ao que o CM conseguiu apurar o fogo terá tido origem num curto-circuito.



O ventilador da enfermaria dos répteis estaria avariado, o que fez com que as chamas se propagassem.



No local, esteve também a PSP que tomou conta da ocorrência. Nenhuma pessoa ficou ferida.