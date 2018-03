Sete pedidos de gestação de substituição em avaliação

Até ao momento, o CNPMA deu luz verde a um pedido deste género em Portugal.

12:22

Sete pedidos de gestação de substituição encontram-se esta terça-feira pendentes no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), dois dos quais deram entrada este mês.



Em comunicado, o CNPMA informou que admitiu liminarmente dois pedidos de autorização prévia de celebração do contrato de gestação de substituição, na reunião plenária realizada na passada sexta-feira.



O CNPMA tem neste momento em avaliação sete processos de autorização: em quatro foi solicitada documentação adicional, dois estão na fase de solicitação de parecer à Ordem dos Médicos e um aguarda agendamento de entrevistas.



Até ao momento, o CNPMA deu luz verde a um pedido de gestação de substituição. Trata-se de um casal em que a mulher não pode ter filhos e que a sua mãe aceita ser gestante de substituição.



Na última reunião do CNPMA, foi "deliberado, por unanimidade, nomear como relator dos processos de autorização de celebração do contrato de gestação de substituição" o juiz desembargador Eurico Reis, que presidiu a este órgão regulador desde a sua criação, em 2006, até ser substituído, na semana passada, por Carla Rodrigues.