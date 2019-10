Seul propõe encontro com Pyongyang para discutir futuro de complexo turístico

A Coreia do Sul anunciou hoje ter proposto um encontro com responsáveis da Coreia do Norte para debater o destino de um projeto turístico conjunto, agora interrompido, num monte norte-coreano.

A proposta surgiu alguns dias depois de o regime norte-coreano ter anunciado publicamente que pretendia demolir um complexo, desenvolvido pelo grupo sul-coreano Hyundai Asan, no monte Kumgang, numa altura em que as relações bilaterais parecem ter esfriado novamente.

A imprensa norte-coreana noticiou na quinta-feira que, durante uma visita a Kumgang, o líder Kim Jong-un terá ordenado a demolição do complexo, cuja aparência descreveu como "desagradável e atrasada em termos arquitetónicos".