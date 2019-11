Sexto indígena morto no sudoeste da Colômbia em menos de uma semana

O Conselho Regional Indígena do departamento de Cauca (CRIC) denunciou no sábado o assassínio de mais um membro daquela comunidade, o sexto indígena morto naquela região do sudoeste da Colômbia em menos de uma semana.

"Autoridades indígenas confirmam novo assassínio na aldeia de Loma Linda, no município de Toribío. A vítima foi identificada como Alexander Vitonas Casamachin, 18 anos", afirmou o CRIC, uma das principais organizações indígenas da Colômbia, na rede social Twitter.

Cauca vive uma onda de violência devido à presença de grupos armados ilegais, como dissidentes das ex-Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia (FARC), a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) e outros grupos ligados ao tráfico de drogas.