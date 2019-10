Silas deixa a porta aberta à reintegração de Wendel na equipa do Sporting

O treinador do Sporting, Jorge Silas, admitiu hoje a possibilidade de reintegrar na equipa principal o futebolista brasileiro Wendel, que foi despromovido esta semana à formação sub-23 por motivos disciplinares.

Na antevisão à visita ao Paços de Ferreira, na quinta-feira, para a nona jornada da I Liga, o técnico dos 'leões' expressou a ideia de não deixar 'cair' o jogador - entretanto apontado na imprensa desportiva como 'transferível' na reabertura do mercado, em janeiro -, mas vincou que o médio, de 22 anos, tem de contribuir para a resolução desta situação.

"Continuamos a acreditar nele. Não é minha intenção perdê-lo. Sou das pessoas que menos gostam desta situação e que não foi criada por mim. Agimos de acordo com os interesses superiores do Sporting e não está fora de questão ele poder voltar, isso nunca me passou pela cabeça. É um jogador de enorme potencial que queremos ajudar, mas tem de querer ser ajudado", declarou.