Silas no Sporting até final da época e com mais uma de opção

Silas é o novo treinador do Sporting, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, com o qual assnou contrato válido até final da época e mais uma de opção

A apresentação do técnico vai decorrer a partir das 12:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Jorge Manuel Fernandes 'Silas', de 43 anos, sucede no comando da equipa a Leonel Pontes, que orientou o Sporting interinamente após a saída do holandês Marcel Keizer, dispensado após a derrota com o Rio Ave (3-2), em 31 de agosto, na quarta jornada da Liga. Pontes acumulou um empate e três derrotas.