Silas quer "elevar o Sporting a um patamar superior"

O novo treinador do Sporting, Silas, manifestou-se hoje consciente da responsabilidade de liderar o clube lisboeta, mas expressou orgulho na oportunidade de "elevar o Sporting a um patamar superior".

"Poder ter a oportunidade de elevar o Sporting a um patamar superior enche-nos de orgulho, mas sabemos a responsabilidade que temos. Estamos muito contentes e surpresos, pois saímos de um clube há pouco tempo e não esperávamos receber um convite de um clube como o Sporting", disse o técnico, na apresentação, em pleno relvado do estádio José Alvalade.

Silas, que foi dispensado do Belenenses SAD já no decorrer desta época, manifestou confiança no plantel sportinguista e sublinhou que os jogadores são os que mais querem ganhar.