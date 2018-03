Silva Peneda junta-se a João Proença no Conselho Consultivo da Altice Portugal

Por Lusa | 13:56

A Altice anunciou hoje que José Silva Peneda junta-se a João Proença na liderança do Conselho Consultivo para o desenvolvimento dos recursos humanos e das relações laborais da operadora de telecomunicações.

"Depois de João Proença ter aceitado o convite, agora é José Silva Peneda que se junta ao projeto da Altice Portugal", refere a operadora de telecomunicações, em comunicado, adiantando que "ambos vão assumir a presidência do Conselho Consultivo para o desenvolvimento dos recursos humanos e das relações laborais em regime de rotatividade".

"Foi com o maior gosto que aceitei o convite por parte da Altice Portugal para participar neste projeto inovador que tem como objetivos principais a valorização dos seus trabalhadores e criação de condições para o estabelecimento de plataformas de compromisso", afirma o antigo ministro do Emprego e ex-presidente do Conselho Económico e Social (CES), José Silva Peneda.