Simplex: 147 é número para onde cidadãos vão poder ligar para tirar dúvidas sobre serviços públicos

A ministra da Modernização Administrativa disse à Lusa que a partir do primeiro semestre de 2020 estará disponível o número 147 para os cidadãos tirarem dúvidas sobre serviços públicos, no âmbito do iSimplex 2019.

"Quando há um mês apresentámos o Simplex, destacámos duas grandes prioridades: uma, enfrentar os problemas que os serviços públicos têm estado a revelar em alguns setores e algumas regiões e, a segunda, procurar trabalhar nas dimensões de maior inovação, utilizando a inteligência artificial e as tecnologias emergentes", disse Mariana Vieira da Silva.

"E foi esse trabalho que começámos logo" a fazer e "ao fim de um mês já temos alguns avanços em medidas muito importantes do Simplex", prosseguiu a governante, apontando entre elas o facto de ser possível desde 26 de julho o levantamento do Cartão de Cidadão urgente no próprio dia na Loja do Cidadão do Porto.