Sindicato acusa Ryanair de "coagir" trabalhadores de países que marcaram greve europeia

Por Lusa | 18:39

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) acusou hoje a companhia aérea Ryanair de "coagir" tripulantes em Portugal, Itália, Espanha e Bélgica ao querer saber se participam na greve do final do mês.

"Os tripulantes nos quatro países em que foi feito o pré-aviso de greve estão a receber um 'e-mail' com um inquérito para fazerem'online' para a Ryanair ficar a saber se fazem greve ou não", denunciou, em declarações à agência Lusa, a presidente do SNPVAC, Luciana Passo.

Com o questionário na internet, a empresa "quer prever uma operação [para os dias 25 e 26 de julho] e saber quem faz greve ou deixa de fazer, o que é ilegal, e quer coagir os tripulantes, ficando com registo de quem responde ou não, o que também não me parece muito curial", afirmou a responsável.