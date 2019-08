Sindicato dos registos ameaça com nova greve se Governo rejeitar as suas pretensões

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado ameaçou hoje retomar a greve e adotar outras formas de protesto caso as suas pretensões de aumento de salários, progressões de carreiras e reformas dos serviços não sejam atendidas.

Apesar de ter desconvocado um segundo período de greve -- que estava marcado para os dias 19 a 24 deste mês --, o sindicato adianta hoje, em comunicado, que poderá voltar a avançar com nova paralisação.

"Se, nos próximos dias, não existir, por parte do Governo, vontade de encetar conversações de uma forma séria e justa, o STRN [Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado] ponderará avançar de novo para a greve e para outras formas de protesto, até que as suas pretensões sejam aceites", refere no documento, hoje divulgado.