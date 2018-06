Sindicato garante "adesão total" dos trabalhadores ferroviários à greve

Por Lusa | 13:40

O presidente do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) garantiu hoje que "foi total" a adesão dos trabalhadores à greve da CP e empresas de transporte de mercadorias e reafirmou a paralisação para os dias 23 e 24.

Em declarações à agência Lusa, Luís Bravo afirmou que a "adesão foi total", com exceção dos trabalhadores escalados para os serviços mínimos de uma "luta relacionada com a segurança da circulação, dos utentes e dos postos de trabalho".

Segundo o dirigente sindical, os trabalhadores estão preocupados com o futuro, no âmbito das "concessões do transporte ferroviário do próximo ano" e sobre o qual o Governo "não pôs nada preto no branco".