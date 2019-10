Sindicato suspende greve em escola de Sintra enquanto espera resposta da autarquia

O Sindicato de Todos os Professores (S.TO.P.) vai suspender a greve na escola de Sintra que na quinta-feira e hoje esteve encerrada devido ao protesto que exige a retirada de placas de amianto, adiantou o dirigente deste sindicato.

A decisão surge na sequência de uma reunião com representantes da Câmara Municipal de Sintra, na quinta-feira, na qual foi pedido ao S.TO.P. que apresentasse à autarquia uma proposta formal para resolver o problema da retirada das estruturas de amianto, uma vez que o sindicato rejeita o plano da Câmara de Sintra, que pretendia avançar com obras no final de outubro, ao fim de semana, permitindo o regresso dos alunos e funcionários à escola logo na segunda-feira seguinte.

Segundo o dirigente do S.TO.P., André Pestana, esse calendário levanta questões ambientais e sobretudo de saúde pública, colocando em risco alunos e funcionários.