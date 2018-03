Sindicatos dos bancários querem aumentos de 3% e criticam bancos por intransigência

Por Lusa | 13:12

Os sindicatos ligados à UGT criticam, em comunicado, os bancos de "intransigência" nas negociações para aumentos salariais, que arrancaram esta semana e nas quais foram pedidos aumentos de 3% e as instituições propuseram 0,4%.

Esta terça-feira arrancaram as negociações para aumentos salariais entre os sindicatos da Febase - Federação do Setor Bancário e o grupo negociador dos bancos sobre "aumentos da tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária", não tendo havido acordo como já se esperava, segundo o comunicado disponibilizado no 'site' do Sindicatos dos Bancários do Norte (SBN).

A Febase fez na reunião uma proposta de aumentos salariais de 3%, justificada com a inflação e os ganhos da economia, por considerar que as instituições de crédito "também são beneficiárias, como se comprova nos sinais de grande recuperação que têm vindo a dar, percetível nos resultados apresentados".