Sindicatos médicos pedem intervenção do PM após fim de negociações com Ministério

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) apelou hoje à intervenção do primeiro-ministro para resolver as exigências dos profissionais, indicando que terminaram hoje as negociações com a ministra da Saúde.

Os sindicatos médicos estiveram hoje reunidos com Marta Temido no Ministério da Saúde em Lisboa, após na semana passada terem realizado dois dias de greve nacional.

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral do SIM, Roque da Cunha, indicou que a ministra da saúde não apresentou qualquer matéria para que as negociações continuassem, tratando-se, por isso, do fim das negociações com o Ministério.