Sintap anuncia mais greves na Saúde em agosto em Coimbra e Figueira da Foz

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública anunciou hoje mais greves no setor da Saúde em agosto, nomeadamente nos hospitais de Coimbra e da Figueira da Foz, sendo que nesta unidade o protesto passa por recusar receber taxas moderadoras.

Os pré-avisos de greve para estas duas unidades de saúde ainda não foram emitidos, mas em conferência de imprensa no Porto, o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), José Abraão, antecipou que haverá paralisação no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a 06, 07 e 08 de agosto e, durante todo o mês, no "recebimento de taxas moderadoras" no Hospital da Figueira da Foz.

O SINTAP está ainda a estudar a possibilidade de greves no Instituto Português de Oncologia e no Hospital de São João, ambos no Porto, e no Hospital Universitário do Algarve, como forma de luta por novos recrutamentos de assistentes e técnicos operacionais, progressões na carreira e aplicação de acordos coletivos de trabalho.