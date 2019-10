Sintomas da menopausa interferem na vida profissional de quase 1/4 das mulheres

Os sintomas da menopausa afetam negativamente a vida pessoal da maioria das mulheres, interfere na atividade profissional de quase um quarto e em 5% provoca mesmo absentismo laboral, segundo dados divulgados hoje pela Secção Portuguesa de Menopausa.

"A menopausa tem custos económicos e sociais sobretudo numa fase da vida da mulher em que muitas vezes tem responsabilidades profissionais muito exigentes", disse a presidente da Secção de Menopausa da Sociedade Portuguesa de Ginecologia (SPG), Fernanda Geraldes, que falava à agências Lusa a propósito da conferência "Mulheres sem pausa", que decorre na terça-feira para assinalar o Dia da Menopausa, celebrado a 18 de outubro.

Segundo a médica ginecologista, a menopausa quando apresenta sintomas afeta negativamente a vida da mulher do ponto de vista profissional, mas também pessoal, com 80% a apresentarem sintomatologia vasomotora (calores e afrontamentos), 66% a terem alterações do sono, 24% dor nas relações sexuais e 23% redução do desejo sexual.