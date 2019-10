Síria: Conselho de Segurança preocupado "com risco de dispersão" de prisioneiros 'jihadistas'

O Conselho de Segurança da ONU manifestou hoje a sua preocupação com "o risco de dispersão" dos 'jihadistas' detidos pelas forças curdas no nordeste da Síria, sem, no entanto, reivindicar o fim da ofensiva turca naquela região.

"Todos concordamos" com o perigo de uma reconstituição do grupo extremista Estado Islâmico (EI), resumiu, em declarações à agência noticiosa France Presse (AFP), um embaixador ocidental que falou sob a condição de anonimato.

Proposta por França, a curta declaração, adotada por unanimidade no final de uma reunião do Conselho de Segurança pedida pelos membros europeus, não contém, porém, nenhuma condenação da ofensiva turca na região nordeste da Síria, nem um pedido para interromper as operações do exército turco.