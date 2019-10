Síria: Curdos procuram repelir ataques turcos com EUA a tentarem cessar-fogo

As forças curdas na Síria tentaram na terça-feira repelir as tropas turcas envolvidas numa ofensiva no norte do país, que Washington procura suspender enviando o seu vice-presidente e o chefe da diplomacia.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na terça-feira que Mike Pence e o secretário de Estado, Mike Pompeo, iriam deslocar-se à Turquia na quarta-feira para negociarem um "cessar-fogo".

Segundo a Casa Branca, Pence vai reunir-se em Ancara com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que reafirma a sua intenção de prosseguir o ataque às milícias curdas Unidades de Proteção do Povo (YPG), que os dirigentes turcos consideram "terroristas".