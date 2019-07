Síria: Pelo menos 19 mortos em ataques russos contra mercado na região noroeste

Pelo menos 19 pessoas, incluindo 16 civis, morreram hoje em ataques russos contra um mercado na província de Idlib, uma região dominada por 'jihadistas' no noroeste da Síria, anunciou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Os ataques realizados pela aviação de Moscovo, aliada do Governo do Presidente sírio, Bashar al-Assad, visaram "um mercado de distribuidores de legumes na cidade de Maaret al-Noomane", explicou Rami Abdel Rahmane, diretor do OSDH, à agência de notícias France-Presse.

Rami Abdel Rahmane indicou ainda que "19 pessoas foram mortas, incluindo 16 civis e três vítimas que ainda não foram identificadas".